Сэм Куинн: «Если Гилджес-Александер дважды подряд обыграет Йокича, этого может быть достаточно, чтобы завоевать MVP»

Эксперт CBS Sports Сэм Куинн объяснил, как победа меняет расклад в гонке за MVP.

«Тандер» взял верх над «Наггетс» – 127:103. Шэй Гилджес -Александер набрал в этой встрече 40 очков.

На этой неделе команды двух основных претендентов на MVP встретятся снова.

«Все начало меняться в 2011 году, когда Деррик Роуз одержал победу со счетом 4-1 против занявшего второе место Дуайта Ховарда и, что более важно, против Леброна Джеймса, который финишировал третьим. Эти две победы над Джеймсом произошли примерно в тот же период сезона, что и победа Гилджес-Александера над Йокичем : одна была 24 февраля, а другая – 6 марта. С точки зрения расписания это идеальное время для того, чтобы мнения о MVP начали меняться. К этому моменту уже накоплено достаточно статистики, чтобы считать ее надежной, но при этом остается еще достаточно игр, чтобы большинство голосующих не успели окончательно определиться с выбором. Игры, которые проходят ближе к концу сезона, имеют большее влияние на турнирную таблицу, что делает их более значимыми.

Возможно, самое важное, что это была первая гонка за MVP, которая активно обсуждалась в твиттере. Нарративы начали распространяться гораздо быстрее. Джеймс не занял второе место в 2011 году, но он был двукратным действующим победителем и благодаря «Решению» стал фактическим антигероем сезона. Две победы Роуза над ним в напряженных матчах в этот период помогли ему уверенно выиграть награду, которую, судя по статистике, он почти наверняка не должен был получить.

С этого момента мы начинаем видеть довольно значительную корреляцию между результатами личных встреч и фактическим выигрышем MVP. С 2011 по 2024 год MVP каждого сезона выигрывали со счетом 25-12 у команд тех, кто занимал второе место, хотя травмы и другие факторы означали, что сам занявший второе место игрок не всегда участвовал во всех этих играх. Результаты, особенно при небольшой выборке, могут быть немного обманчивыми, но за этот период есть примеры отдельных игр, которые изменили нарратив и имеют сходство с тем, что произошло между Роузом и Джеймсом.

Возьмем, к примеру, гонку 2023 года. Утром 28 января Джоэл Эмбиид был четвертым по шансам на MVP с коэффициентом +700 в Caesars Sportsbook. Йокич шел фаворитом с коэффициентом -165. В тот вечер они встретились лицом к лицу, и Эмбиид одержал победу. Как только прозвучал финальный свисток, шансы Эмбиида увеличились до +450, а к концу вечера до +360. Ставки не являются идеальным отражением мнения голосующих, но они показывают, насколько одно выступление может изменить восприятие гонки публикой. В итоге Эмбиид выиграл награду, и его рывок начался именно с той игры.

Гонка 2020 года легко могла пойти по тому же пути. В последнюю пятницу традиционного регулярного сезона занявший второе место Леброн Джеймс одержал победу над победителем Яннисом Адетокумбо в личной встрече и защищался против него большую часть игры. Адетокумбо получил травму колена в той игре, которая, вероятно, вывела бы его из строя на значительное время, в то время как Джеймс продолжил серию впечатляющих побед, включая важную победу над «Клипперс», другим сильным претендентом из Западной конференции в том сезоне. На тот момент Джеймс набирал явный ход, но сезон был приостановлен из-за COVID. Когда сезон возобновился в июле, Адетокумбо легко выиграл награду.

Конечно, это не идеальный показатель. Йокич проиграл Гилджес-Александеру со счётом 1-2 в прошлом сезоне. Расселл Уэстбрук проиграл Джеймсу Хардену со счетом 1-3 в 2017 году и уступил в ключевой мартовской встрече. Ни одна гонка за MVP не похожа на другую, и завтра Йокич снова встретится с Гилджес-Александером, так как «Наггетс» и «Тандер» играют две игры подряд. Эта гонка еще далека от завершения, но недавняя история показывает, что шансы все больше в пользу Гилджес-Александера. Даже если эти личные встречи следует рассматривать как стандартные эпизоды большого сезона, им все же придается определенная важность. Если Гилджес-Александер дважды подряд обыграет Йокича в самый разгар гонки, этого может быть достаточно, чтобы завоевать трофей», – написал Сэм Куинн.