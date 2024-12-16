Руди Гобер допустил несколько курьезных промахов в матче с «Сан-Антонио»

Руди Гобер несколько раз промахнулся из-под кольца в матче с «Сан-Антонио».

Центровой «Вулвз» смазал два аллей-упа и два броска в непосредственной близости от кольца, несмотря на минимальное сопротивление.

На счету француза 10 очков и 9 подборов при 5 из 11 с игры, «Миннесота» победила 106:92.