Чемпионат Италии. «Виртус» встретится с «Тренто»

Сегодня, 10 марта, в чемпионате Италии пройдет один матч.

«Виртус » встретится с «Тренто ». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Брешия – 16-5, Виртус – 15-5, Тренто – 15-5, Трапани Шарк – 15-6, Милан – 14-7, Реджо-Эмилия – 13-8, Триест – 13-8, Дертона – 12-9, Венеция – 11-10, Тревизо – 8-13, Динамо Сассари – 7-14, Варезе – 6-14, Скафати – 6-15, Ваноли Кремона – 6-15, Пистоя – 5-16, Наполи – 5-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.