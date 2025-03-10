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Гэри Пэйтон – о Матче всех звезд: «Мы ненавидели друг друга: Запад ненавидел Восток»

Легендарный игрок объяснил, почему испортились Матчи всех звезд НБА.

«Я скажу вам прямо: все дело в деньгах, потому что все эти парни зарабатывают слишком много. Они зарабатывают слишком много…

Но главная причина сейчас в том, что мы все не были друзьями, мы не собирались вместе на «Банановой лодке» и все такое. Мы ненавидели друг друга. Запад ненавидел Восток, мы постоянно мочили друг друга, мы не были друзьями. Мы соперничали даже во время Матча всех звезд, и знаете почему? Мы хотели быть лучшими. Мы хотели, чтобы Запад был лучшим, потому что все говорили только о Джордане и его команде», – сказал Пэйтон.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Knuckleheads
logoГэри Пэйтон
logoМайкл Джордан
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoМатч всех звезд НБА
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