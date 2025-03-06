Кай Сенат – Стивену Эй Смиту: «Леброн Джеймс лучше, чем Майкл Джордан»

Кай Сенат раскритиковал Стивена Эй Смита за хейт в адрес Леброна Джеймса.

«Стивен , когда речь заходит о Леброне Джеймсе, ты начинаешь его хейтить. Вот что я думаю. Потому что мне кажется, что ты больше похож на парня старшего поколения, тебе больше нравится Майкл Джордан .

Я здесь, чтобы сказать: Леброн Джеймс лучше, чем Майкл Джордан. Я сказал это. Майкл Джордан не набрал 50 000 очков. Леброну Джеймсу 40 лет, и он по-прежнему лучше половины игроков в этой лиге», – заявил Twitch-стример и ютубер.