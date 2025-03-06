Кай Сенат – Стивену Эй Смиту: «Леброн Джеймс лучше, чем Майкл Джордан»
Кай Сенат раскритиковал Стивена Эй Смита за хейт в адрес Леброна Джеймса.
«Стивен, когда речь заходит о Леброне Джеймсе, ты начинаешь его хейтить. Вот что я думаю. Потому что мне кажется, что ты больше похож на парня старшего поколения, тебе больше нравится Майкл Джордан.
Я здесь, чтобы сказать: Леброн Джеймс лучше, чем Майкл Джордан. Я сказал это. Майкл Джордан не набрал 50 000 очков. Леброну Джеймсу 40 лет, и он по-прежнему лучше половины игроков в этой лиге», – заявил Twitch-стример и ютубер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Awful Announcing в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости