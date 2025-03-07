«Это был не баскетболист, а отец, беспокоящийся о сыне». Леброн Джеймс предъявил претензии Стивену Эй Смиту

Леброн Джеймс попытался защитить Бронни.

Звездный форвард подошел к ведущему ESPN Стивену Эй Смиту во время матча в Нью-Йорке. По ряду свидетельств, он требовал «не втягивать сына» в избыточную критику.

«Он потребовал поменьше говорить о его сыне. Я не могу передавать его слова, они не подходят для эфира. Это не были слова баскетболиста, это была реакция отца, и я не могу злиться на него за это. Знаю, что он примерный семьянин.

Ему не понравились или показались чрезмерными какие-то из моих высказываний в адрес его сына. Но у его агента Рича Пола и делового партнера Мэверика Картера есть мой телефон. Я взял бы трубку и принял звонок или даже прилетел, чтобы встретиться лично и обсудить этот вопрос. Но он выбрал вариант конфликта перед лицом людей, с которыми я смотрел матч», – прокомментировал эпизод ведущий ESPN.