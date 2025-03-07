Стивен Эй Смит: «Мне не нужны враги, но мне платят за то, что я говорю, что вижу. И я отвечаю за свои слова»
Стивен Эй Смит прокомментировал конфронтацию с Леброном Джеймсом.
Форвард агрессивно обратился к телеведущему во время матча. Поводом стало освещение карьеры его сына Бронни Джеймса.
«Я не особо касался Бронни. Он новичок, с ним все понятно. Я говорил только о ситуации, в которую его поставил сам Леброн. В том числе своими высказываниями о том, что его сын лучше половины лиги.
Моей работой всегда было освещение НБА, не разговоры о ней. Я работал в качестве репортера на матчах. Вырос как журналист. Мне не нужны враги, у меня хорошая жизнь, мне нравится приносить людям улыбки. Но мне платят за то, что я говорю, что вижу. И я отвечаю за свои слова. Я не вмешиваюсь в личную жизнь, но все, что происходит на публичных платформах, становится частью моей работы», – заключил ведущий ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Awful Announcing
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