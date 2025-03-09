Кендрик Перкинс: «Лука Дончич раскрыл Леброна»

Эксперт ESPN отметил влияние словенца на игру Джеймса.

«Мы так часто используем слово «раскрыть» – например, Кенни Эткинсон раскрыл Эвана Мобли. Но Лука Дончич раскрыл новый уровень величия в Леброне Джеймсе . То, что Леброн Джеймс может играть без мяча и не быть настолько доминирующим с мячом, позволило ему быть великим и доминировать в других аспектах, например, иногда играть на позиции центрового. Например, он полностью закрыл Карла-Энтони Таунса в матче против «Никс», позволив тому реализовать только 3 из 13 бросков. Это те мелочи и моменты, которые бросаются мне в глаза, помимо статистики», – сказал Перкинс .

После прихода Дончича «Лейкерс » одержали 9 побед в 12 матчах.