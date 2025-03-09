Кендрик Перкинс: «Лука Дончич раскрыл Леброна»
Эксперт ESPN отметил влияние словенца на игру Джеймса.
«Мы так часто используем слово «раскрыть» – например, Кенни Эткинсон раскрыл Эвана Мобли. Но Лука Дончич раскрыл новый уровень величия в Леброне Джеймсе. То, что Леброн Джеймс может играть без мяча и не быть настолько доминирующим с мячом, позволило ему быть великим и доминировать в других аспектах, например, иногда играть на позиции центрового. Например, он полностью закрыл Карла-Энтони Таунса в матче против «Никс», позволив тому реализовать только 3 из 13 бросков. Это те мелочи и моменты, которые бросаются мне в глаза, помимо статистики», – сказал Перкинс.
После прихода Дончича «Лейкерс» одержали 9 побед в 12 матчах.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Clutch Points
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