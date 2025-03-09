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  • Шэй Гилджес-Александер и Майкл Джордан – единственные игроки, набиравшие 30 очков в 40 матчах в 3 сезонах подряд за последние 40 лет
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Шэй Гилджес-Александер и Майкл Джордан – единственные игроки, набиравшие 30 очков в 40 матчах в 3 сезонах подряд за последние 40 лет

Шэй Гилджес-Александер повторил достижение Майкла Джордана.

Матч против «Денвера» стал для него 40-м в нынешнем регулярном чемпионате с 30 очками и более (40 очков).

Защитник проводит 40 и более матчей с подобной результативностью третий год подряд. За последние 40 лет это удавалось только Майклу Джордану.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA History
logoДенвер
logoШэй Гилджес-Александер
logoМайкл Джордан
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