Марк Дэйгнолт о подготовке к раннему матчу с «Денвером»: «Если я чего-то и не пропускаю, так это сна»

«Тандер» примут «Наггетс» в дневное время.

Матч, который многие ждут из-за встречи явных претендентов на награду MVP, состоится в 20:00 по московскому времени из-за перевода часов на летнее.

Шэй Гилджес-Александер получил отдых в игре с «Портлендом», Никола Йокич с травмой колена отыграл матч с овертаймом против «Финикса», оформив исторический трипл-дабл.

«Денвер » играет в то же самое время, что и мы, так что ранняя встреча не предоставляет преимуществ. И я всегда ложусь спать перед игрой на час раньше, стараюсь провести как можно больше времени в кровати. Если я чего-то и не пропускаю, так это сна», – улыбаясь заключил главный тренер «Оклахомы».