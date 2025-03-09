Шэй Гилджес-Александер: «Мне нравится звание MVP, нравится Матч всех звезд, но все это не имеет значения без побед»
Шэй Гилджес-Александер отличился в победном матче с «Денвером».
Разыгрывающий «Оклахомы» набрал 40 очков, 8 подборов, 5 передач и 3 блок-шота, реализовав 15 из 32 бросков с игры, 2 из 11 трехочковых и 8 из 8 штрафных.
«Все дело в победах. Мне нравится звание MVP, приглашение на Матч всех звезд, персональные награды, но все это не имеет значения без побед.
Для того чтобы справиться с таким сильным соперником, нужно останавливать его в защите и выполнять свой план на игру, это мы и сделали», – заключил защитник «Тандер».
«Оклахома» победила «Денвер» в первом матче бэк-ту-бэк на домашней арене со счетом 127:103.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA on ESPN
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