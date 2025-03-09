Марк Дэйгнолт: «Эти матчи с «Денвером» похожи на серию плей-офф»

Марк Дэйгнолт прокомментировал игры бэк-ту-бэк с «Наггетс».

Оба матча пройдут на домашней арене «Оклахомы», которая дала своему основному составу отдых в предыдущей игре с «Портлендом».

«Мы не можем контролировать расписание, но можем использовать его к своей пользе. Сыграем сегодня, сделаем все, что в наших силах, покажем свою лучшую игру и будем готовиться к тому же сопернику завтра.

Обе команды вернутся к своим планам, чтобы в каком-то объеме их скорректировать, внести измененения перед второй встречей. Это точно похоже на серию плей-офф», – заключил главный тренер «Тандер».