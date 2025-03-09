Дрю Холидэй: «Защита Джейлена Брауна выбивала Луку Дончича из колеи весь матч»

Дрю Холидэй высоко оценил игру одноклубника.

Защитник Джейлен Браун регулярно берет на себя опеку наиболее сложных соперников. Игрок помог «Селтикс» справиться с «Лейкерс » – 111:101.

«Не думаю, что люди понимают, насколько это сложно. Я пытался заниматься подобным несколько лет, и у меня далеко не так хорошо получалось.

Он берет на себя эту ответственность и выкладывается до конца. Он выбивал Луку из колеи большую часть матча. Это очень сложно. И набирал через него на другой половине площадки», – заключил Холидэй .

«Лука – один из великих. Талант поколения. Мне нравится наблюдать за его игрой. Он не уступает никому в нападении. Один из моих любимых баскетболистов в этом аспекте игры. Все время за ним слежу», – признался Браун.