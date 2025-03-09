Дрю Холидэй: «Защита Джейлена Брауна выбивала Луку Дончича из колеи весь матч»
Дрю Холидэй высоко оценил игру одноклубника.
Защитник Джейлен Браун регулярно берет на себя опеку наиболее сложных соперников. Игрок помог «Селтикс» справиться с «Лейкерс» – 111:101.
«Не думаю, что люди понимают, насколько это сложно. Я пытался заниматься подобным несколько лет, и у меня далеко не так хорошо получалось.
Он берет на себя эту ответственность и выкладывается до конца. Он выбивал Луку из колеи большую часть матча. Это очень сложно. И набирал через него на другой половине площадки», – заключил Холидэй.
«Лука – один из великих. Талант поколения. Мне нравится наблюдать за его игрой. Он не уступает никому в нападении. Один из моих любимых баскетболистов в этом аспекте игры. Все время за ним слежу», – признался Браун.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Celtics Blog
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости