Джейлен Браун: «Сегодня ощущалась атмосфера плей-офф. Хороший день для баскетбола»
Джейлен Браун оценил матч против «Лейкерс» (111:101).
«Игра напоминала плей-офф. Энергия на площадке, богатая история противостояния команд. Сегодня борьба началась с самого начала. Они хорошо попадали, мы шли на уровне. Они догоняли, мы снова создавали отрыв.
Матч был отличным, очень интенсивным. Не обычная игра регулярки, которая имеет небольшое значение. Сегодня был хороший день для баскетбола», – заключил защитник «Бостона».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэниела Донабедяна
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