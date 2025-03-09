Бэрон Дэвис занимается музыкой под псевдонимом Bart Oatmeal
Бэрон Дэвис нашел себя в хип-хопе.
Бывший разыгрывающий занимается музыкой под псевдонимом Bart Oatmeal.
«В музыке нельзя спрятаться. Самовыражение означает согласие с самим собой и своими предпочтениями. В баскетболе часто приходится делать то, что нужно другим.
Bart может говорить все, что хочет. Пределов и рамок нет. Он смешнее, рисковее и смелее меня. Этот персонаж позволяет мне свободно творить», – рассказал Дэвис.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости