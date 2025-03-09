Бэрон Дэвис занимается музыкой под псевдонимом Bart Oatmeal

Бэрон Дэвис нашел себя в хип-хопе.

Бывший разыгрывающий занимается музыкой под псевдонимом Bart Oatmeal.

«В музыке нельзя спрятаться. Самовыражение означает согласие с самим собой и своими предпочтениями. В баскетболе часто приходится делать то, что нужно другим.

Bart может говорить все, что хочет. Пределов и рамок нет. Он смешнее, рисковее и смелее меня. Этот персонаж позволяет мне свободно творить», – рассказал Дэвис .