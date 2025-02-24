«Голден Стэйт» вывел из обращения номер Андре Игудалы

«Голден Стэйт» отдал должное Андре Игудале.

«Уорриорз» вывели из обращения 9-й игровой номер прославленного форварда. Церемония состоялась 23 февраля в день матча команды с «Далласом».

Игудала стал седьмым игроком в истории «Уорриорз», чей номер выведен из обращения.

41-летний форвард является четырехкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт » (2015, 2017, 2018, 2022). В 2015 году он был признан MVP финальной серии.