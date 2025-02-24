«Голден Стэйт» вывел из обращения номер Андре Игудалы
«Голден Стэйт» отдал должное Андре Игудале.
«Уорриорз» вывели из обращения 9-й игровой номер прославленного форварда. Церемония состоялась 23 февраля в день матча команды с «Далласом».
Игудала стал седьмым игроком в истории «Уорриорз», чей номер выведен из обращения.
41-летний форвард является четырехкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» (2015, 2017, 2018, 2022). В 2015 году он был признан MVP финальной серии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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