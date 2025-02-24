Клэй Томпсон после матча с «Уорриорз» остался на арене, чтобы присутствовать на церемонии в честь Игудалы

Клэй Томпсон выразил уважение бывшему одноклубнику по «Уорриорз».

Защитник «Далласа » после матча с «Голден Стэйт » остался на арене калифорнийцев, чтобы присутствовать на церемонии в честь Андре Игудалы .

«Уорриорз» вывели из обращения 9-й игровой номер прославленного форварда. Церемония состоялась 23 февраля в день матча команды с «Мэверикс».