Клэй Томпсон после матча с «Уорриорз» остался на арене, чтобы присутствовать на церемонии в честь Игудалы
Клэй Томпсон выразил уважение бывшему одноклубнику по «Уорриорз».
Защитник «Далласа» после матча с «Голден Стэйт» остался на арене калифорнийцев, чтобы присутствовать на церемонии в честь Андре Игудалы.
«Уорриорз» вывели из обращения 9-й игровой номер прославленного форварда. Церемония состоялась 23 февраля в день матча команды с «Мэверикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Kevon Looney Muse
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