Дрейк швырнул брошенную ему из зала майку Демара Дерозана во время концерта

Дрейк по-прежнему не любит Демара Дерозана.

Канадский исполнитель швырнул брошенную ему из зала майку экс-игрока «Рэпторс» и своего бывшего приятеля во время концерта.

Дерозан был упомянут в треке Кендрика Ламара «Not Like Us», высмеивающем Дрейка, снялся в видеоклипе и поучаствовал в живом выступлении.

Рэпер и поклонник «Торонто» Дрейк недавно высказался по поводу возможной церемонии в честь нынешнего игрока «Сакраменто»: «Если «Торонто» вывесит баннер Демара Дерозана, я заберусь и сорву его сам».