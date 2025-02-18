Дрейк швырнул брошенную ему из зала майку Демара Дерозана во время концерта
Дрейк по-прежнему не любит Демара Дерозана.
Канадский исполнитель швырнул брошенную ему из зала майку экс-игрока «Рэпторс» и своего бывшего приятеля во время концерта.
Дерозан был упомянут в треке Кендрика Ламара «Not Like Us», высмеивающем Дрейка, снялся в видеоклипе и поучаствовал в живом выступлении.
Рэпер и поклонник «Торонто» Дрейк недавно высказался по поводу возможной церемонии в честь нынешнего игрока «Сакраменто»: «Если «Торонто» вывесит баннер Демара Дерозана, я заберусь и сорву его сам».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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