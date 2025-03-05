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Гэри Пэйтон об Олимпиаде 1996 года: «Мы тусовались в стрип-клубе каждый вечер и громили всех»

Гэри Пэйтон рассказал, как сборная США 1996 года тусовалась в стрип-клубах.

«Я расскажу вам, как это было. В 96-м я попал в первую символическую сборную НБА, я попал в первую символическую сборную по защите. Я был в олимпийской сборной. Мы выиграли золотую медаль. Я получил первый контракт, став самым высокооплачиваемым разыгрывающим защитником в истории — мне дали 92 миллиона долларов. Впервые. Впервые — 92 миллиона! Я стал лучшим защитником года.

Внезапно все пошло как по маслу. Я добился всего за один год. Я выиграл почти все в баскетболе. Я был в каждой символической сборной, получил все награды — я попал на Матч всех звезд и все такое. Я почти стал MVP Матча всех звезд, но награду отдали Митчу Ричмонду. Я проиграл с разницей в один голос.

Я был на седьмом небе от счастья. И я был счастлив, потому что проводил каждый вечер в клубе. Потом мы поехали в Атланту на Олимпиаду, и мы тусовались каждый вечер. Мы тусовались в стрип-клубе каждый вечер и громили всех», – рассказал двукратный олимпийский чемпион.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Knuckleheads Podcast
logoГэри Пэйтон
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