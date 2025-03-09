Куин Снайдер – о Дайсоне Дэниэлсе: «Сложно измерить влияние на защиту игрока периметра»
«Не знаю, выйдет ли защита из моды. Есть много крутых парней, которые играют в защите. Думаю, что измерить влияние игрока периметра аналитически сложнее. У вас есть такие показатели, как перехваты, так же, как и блок-шоты, сдерживание у кольца – что-то, что можно измерить, и мне кажется, что легче увидеть, как большой защитник кольца влияет на процент попадания с игры.
Многое из того, что Дайсон и игроки периметра могут делать в защите, оказывает косвенное влияние на владение мячом от владения к владению, будь то усложнение получения мяча или изменения в расстановке в той же ситуации. Команды упираются в ограничение по времени на атаку, и многие из этих вещей гораздо сложнее объективно зафиксировать. На мой взгляд, это одна из причин, по которой защиту кольца заметить проще», – объяснил Снайдер.
Дэниэлс лидирует в лиге по перехватам (178). В последний раз больше делал только Рикки Рубио в сезоне-2013/14 (191).
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