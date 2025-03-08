Куин Снайдер: «У Заккари Рисаше уникальный соревновательный дух»

Куин Снайдер высоко оценивает потенциал Заккари Рисаше.

«В НБА сейчас несколько молодых французских игроков, которые очень талантливы и настроены на борьбу. Легко увидеть их прогресс, рассмотреть будущее их карьеры. Один из них Заккари Рисаше. Его соревновательный дух уникален, особенно для его возраста. Чем-то напоминает нацеленность на борьбу Руди Гобера. В этом они похожи, хоть и не имеют ничего общего с игровой точки зрения.

В игре Зака видны не просто проблески, а значимые отрезки персонального роста. Его прогресс нелинеен. Иногда в его игре случаются прорывы, которые заставляют удивиться. Со стороны кажется, что это какие-то вспышки, но на самом деле за этим стоит огромная работа, вложенная в прогресс», – заключил главный тренер «Атланты».

1-й номер драфта поднялся в Топ-5 последнего рейтинга новичков этого сезона.