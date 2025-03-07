Куин Снайдер вернулся после болезни
Главный тренер «Хоукс» вывел команду на матч с «Пэйсерс» (124:118).
Куин Снайдер пропустил предыдущую встречу с «Милуоки» (127:121) из-за гриппа. Его подменял помощник Игор Кокошков.
«Атланта» одержала 3 победы в последних 9 матчах.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: apnews
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