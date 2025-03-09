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«Шарлотт» вырвал победу у «Нетс» в напряженной концовке

«Хорнетс» прервали серию из 9 поражений подряд.

«Шарлотт» вырвал победу у «Бруклина» – 105:102. Команда уступала со счетом 43:58 в первой половине, но отыграла отставание во второй. 17 очков после большого перерыва набрал Ник Смитс (всего у него 19 очков, 6 из 17 с игры).

Самым результативным игроком в составе «Шарлотт» стал Майлз Бриджес с 26 очками. На его счету важнейший блок за 4,7 секунды до сирены.

У «Бруклина» 28 очков набрал Д’Анджело Расселл, 19 – Заир Уильямс.

Поражение от «Шарлотт» для «Нетс» – 7-е подряд.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
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