Леброн Джеймс всегда приезжает первым на все командные мероприятия
Инсайдер Крис Хэйнс рассказал о привычках форварда «Лейкерс».
Оказывается, 40-летний ветеран всегда приезжает первым на матчи, тренировки и видеоразборы. Он также первым приезжает в аэропорт, когда команда отправляется в выездное турне.
Об этом Хэйнсу сообщил сам Леброн, заметивший, что так было во всех клубах.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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