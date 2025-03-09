Леброн Джеймс всегда приезжает первым на все командные мероприятия

Инсайдер Крис Хэйнс рассказал о привычках форварда «Лейкерс».

Оказывается, 40-летний ветеран всегда приезжает первым на матчи, тренировки и видеоразборы. Он также первым приезжает в аэропорт, когда команда отправляется в выездное турне.

Об этом Хэйнсу сообщил сам Леброн , заметивший, что так было во всех клубах.