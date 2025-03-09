Пол Пирс: «Придется менять правила, чтобы побить рекорд Леброна»

Пирс считает, что рекорд Джеймса невозможно превзойти без изменений в правилах.

«Меня уже не будет в живых, когда кто-нибудь побьет этот рекорд. Скорее всего, это просто невозможно. Так много времени ушло на то, чтобы побить рекорд Карима (Абдул-Джаббара). Сколько лет прошло, 30 с чем-то? Тогда рекорд Леброна простоит 100 лет.

Им придется менять правила, чтобы кто-то смог это сделать, снова разрешить школьникам играть в НБА. Потому что по-другому не получится. Он начал в 18 лет, если ты придешь в лигу позже, то не сможешь его догнать», – сказал Пирс.

С 1995 по 2005 годы лига позволяла игрокам становиться профессионалами сразу после школы. Другими знаменитыми игроками, которые пошли таким путем, помимо Леброна Джеймса, были Кевин Гарнетт, Кобе Брайант и Трэйси Макгрэйди.