Пол Пирс: «Леброн – величайший атлет в истории»

Легенда «Бостона» отдал должное своему главному сопернику.

«Леброн – величайший атлет из всех, кто когда-либо жил.

Давайте начнем с этого. … Подводя итог, ему 40 лет, и он проводит 21-й или 22-й сезон? Он проводит 22-й сезон. Он в среднем набирает, сколько? 26 очков за игру, 7 подборов и 7 передач после своего 40-летия? Это лучше, чем я на пике своей карьеры – а я был 10-кратным участником Матча всех звезд, входил в топ-75 игроков в истории, я игрок Зала славы, и это то, что он делает в 40 лет?» – сказал Пирс .