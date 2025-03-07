Пол Пирс: «Леброн – величайший атлет в истории»
Легенда «Бостона» отдал должное своему главному сопернику.
«Леброн – величайший атлет из всех, кто когда-либо жил.
Давайте начнем с этого. … Подводя итог, ему 40 лет, и он проводит 21-й или 22-й сезон? Он проводит 22-й сезон. Он в среднем набирает, сколько? 26 очков за игру, 7 подборов и 7 передач после своего 40-летия? Это лучше, чем я на пике своей карьеры – а я был 10-кратным участником Матча всех звезд, входил в топ-75 игроков в истории, я игрок Зала славы, и это то, что он делает в 40 лет?» – сказал Пирс.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст SPEAK
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