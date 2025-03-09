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Пол Пирс: «Джей Джей Редик выглядит как молодой Пэт Райли»

Легенда «Бостона» отметил работу Редика с «Лейкерс».

«Джей Джей Редик здесь выглядит как молодой Пэт Райли, когда он только возглавил «Лейкерс». Когда вы смотрите «Время побеждать», именно так Джей Джей Редик и предстает. Они понимают, что он болеет своим делом, и они поверили в то, что он им говорит. Перед сезоном было много вопросов, поскольку он был ведущим подкастов и не имел тренерского опыта, но оказалось, что у него отличный баскетбольный ум», – сказал Пирс.

«Лейкерс» идут на третьем месте в Западной конференции.

Пэт Райли стал тренером «Лейкерс» после работы комментатором.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Кевина Гарнетта и Пола Пирса
logoДжей Джей Редик
logoПэт Райли
logoНБА
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