Пол Пирс: «Джей Джей Редик выглядит как молодой Пэт Райли»
Легенда «Бостона» отметил работу Редика с «Лейкерс».
«Джей Джей Редик здесь выглядит как молодой Пэт Райли, когда он только возглавил «Лейкерс». Когда вы смотрите «Время побеждать», именно так Джей Джей Редик и предстает. Они понимают, что он болеет своим делом, и они поверили в то, что он им говорит. Перед сезоном было много вопросов, поскольку он был ведущим подкастов и не имел тренерского опыта, но оказалось, что у него отличный баскетбольный ум», – сказал Пирс.
«Лейкерс» идут на третьем месте в Западной конференции.
Пэт Райли стал тренером «Лейкерс» после работы комментатором.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Кевина Гарнетта и Пола Пирса
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