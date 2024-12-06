Скип Бэйлесс: «Леброн играл с «Майами» при «-33» в четвертой и может пропустить следующий матч?»
Скип Бэйлесс отреагировал на статус Леброна Джеймса перед матчем с «Хоукс».
Участие 39-летнего баскетболиста в матче с «Атлантой» в пятницу под вопросом. Форварда «Лейкерс» беспокоят боли в стопе.
«Стоп, участие Джеймса в пятницу под вопросом из-за болей в стопе? Он решил побегать три с половиной минуты в четвертой четверти последнего матча с «Майами» при «-33» и покинул площадку при «-36» за 8:44 до сирены. Мда», – написал эксперт в соцсетях.
Джеймс отыграл во всех 22 матчах «Лейкерс» в своем 22-м сезоне в НБА, набирая в среднем 22,3 очка, 9,0 передачи и 7,9 подбора при 4,1 потери за встречу. 39-летний баскетболист планировал выходить на площадку во всех 82 матчах регулярки, но это намерение недавно поставил под вопрос тренер «озерников» Джей Джей Редик.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Скипа Бэйлесса
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