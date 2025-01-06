Бывшая сотрудница Fox Sports обвинила Скипа Бэйлесса в сексуальных домогательствах

Скипу Бэйлессу предъявлено серьезное обвинение.

Бывший парикмахер Fox Sports Нушин Фараджи обвинила сеть и нескольких ее высокопоставленных сотрудников в сексуальных домогательствах.

Фараджи, которая работала на канале в течение десяти лет, утверждает, что она терпела неподобающее поведение со стороны руководителя FS1 Чарли Диксона и экс-ведущего Undisputed Скипа Бэйлесса.

В судебном иске подробно излагаются действия Бэйлесса, который, по словам девушки, неоднократно обнимал ее, целовал в щеку и прижимался к ней телом во время работы на съемочной площадке Undisputed.

Фараджи утверждает, что ухаживания Бэйлесса усилились, несмотря на ее неоднократные отказы. Согласно иску, телеведущий сделал ей предложение в размере 1,5 миллиона долларов за секс с ним, даже после того, как она сказала ему, что борется с раком яичников.

В иске говорится, что Фараджи неоднократно поднимала данные вопросы в отделе кадров в период работы в Fox Sports, но ее жалобы якобы были проигнорированы.