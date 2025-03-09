АСВ. «Реал» примет «Мурсию», «Барселона» – Тенерифе и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги АСВ состоятся 5 матчей.
Мадридский «Реал» встретится с «Мурсией». «Баскония» примет «Гран-Канарию».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 17-4, Уникаха – 17-5, Тенерифе – 16-5, Валенсия – 16-6, Ховентуд – 13-9, Барселона – 12-9, Манреса – 12-9, Гран-Канария – 11-10, Баскония – 10-11, Сарагоса – 10-11, Мурсия – 10-11, Бреоган – 9-13, Бильбао – 8-14, Андорра – 8-14, Жирона – 7-15, Форса Льейда – 6-15, Гранада – 6-16, Баскет Корунья – 5-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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