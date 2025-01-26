ACB. «Реал» победил «Баскет Корунью», «Барселона» в овертайме одолела «Мурсию» и другие результаты
Сегодня прошли пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Реал» одержал победу над «Баскет Коруньей», «Барселона» в овертайме одолела «Мурсию».
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Положение команд: Реал – 14-4, Валенсия – 14-4, Уникаха – 14-4, Тенерифе – 13-5, Ховентуд – 12-6, Барселона – 10-8, Гран-Канария – 10-8, Манреса – 10-8, Баскония – 9-9, Сарагоса – 9-9, Мурсия – 8-10, Бреоган – 7-11, Форса Льейда – 6-12, Гранада – 6-12, Бильбао – 6-12, Жирона – 6-12, Андорра – 5-13, Баскет Корунья – 4-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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