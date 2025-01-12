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ACB. «Гран-Канария» – «Барселона», «Реал» примет «Тенерифе» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Гран-Канария» примет «Барселону», «Реал» сыграет с «Тенерифе» на домашней арене.

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Уникаха – 13-3, Валенсия – 13-3, Тенерифе – 11-4, Реал – 11-4, Ховентуд – 11-5, Гран-Канария – 10-5, Манреса – 9-7, Сарагоса – 8-8, Барселона – 7-8, Баскония – 7-8, Мурсия – 6-9, Бильбао – 6-10, Форса Льейда – 5-10, Бреоган – 5-10, Андорра – 5-11, Гранада – 5-11, Баскет Корунья – 4-11, Жирона – 4-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoЖирона
logoБаскония
logoБреоган
logoРеал
logoчемпионат Испании
logoФорса Льейда
logoБаскет Корунья
logoМурсия
logoГран-Канария
logoБарселона
logoТенерифе
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