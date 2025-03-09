Колин Каухерд: «Тейтум ближе к Клэю Томпсону, чем к Стефу Карри»
«Обожаю Тейтума – он бы подошел любой команде в лиге. Он потрясающий игрок. Но я думаю, он ближе к Клэю Томпсону. Понятно, что сейчас он лучше, чем Клэй Томпсон. Когда Клэй Томпсон был лучшим атакующим защитником в лиге, я тогда говорил, что он единственный игрок в НБА, которого можно поставить в любую команду, и это не нарушит ее баланс. Это просто сделает их лучше.
Если вы поставите Леброна в любую команду, это может навредить некоторым командам, потому что он на пике был автономной системой, и под него должны были все подстраиваться.
Вы могли просто поставить Клэя Томпсона в любую команду лиги и сказать: «Да, у нас теперь лучший снайпер, лучший второй защитник в лиге». Так что я думаю, Джейсон Тейтум именно такого плана игрок. Считаю, что Джейсон Тейтум ближе к Клэю в его расцвете, чем к Стефу в его расцвете.
Вы можете закрыть глаза, и перед вами будут образы каждой звезды. Теперь закройте глаза и попробуйте представить Тейтума. Я ничего не вижу! 26 очков за игру. Я ничего не вижу.
Я воспринимаю «Селтикс» как великую команду. И Тейтум – их самый универсальный и талантливый игрок. Но он не всегда их лучший игрок, и я даже не уверен, что он их главная альфа. Думаю, это Джейлен Браун», – отметил Каухерд.
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