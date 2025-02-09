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Дрэймонд Грин о Джимми Батлере: «Отправь мяч куда-то в его сторону, и он достанет его»

Дрэймонд Грин высоко оценил взаимодействие с Джимми Батлером.

Форвард «Голден Стэйт» назвал его «великолепным адресатом» для передач после первой совместной игры.

«Отправь мяч куда-то в его сторону, и он достанет его», – поделился Грин.

«Он напоминает ресивера на площадке. Поразительно», – признался разыгрывающий Стеф Карри.

«Вся суть сделки была в том, чтобы принести в команду ауру уверенности, которая его окружает», – добавил Стив Керр. Главный тренер «Уорриорз» также высоко оценил участие новобранца в движении мяча.

«Голден Стэйт» победил «Чикаго» в дебютном матче Батлера со счетом 132:111.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoГолден Стэйт
logoДжимми Батлер
logoНБА
logoДрэймонд Грин
logoСтефен Карри
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