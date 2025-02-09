Дрэймонд Грин о Джимми Батлере: «Отправь мяч куда-то в его сторону, и он достанет его»

Дрэймонд Грин высоко оценил взаимодействие с Джимми Батлером.

Форвард «Голден Стэйт » назвал его «великолепным адресатом» для передач после первой совместной игры.

«Отправь мяч куда-то в его сторону, и он достанет его», – поделился Грин .

«Он напоминает ресивера на площадке. Поразительно», – признался разыгрывающий Стеф Карри .

«Вся суть сделки была в том, чтобы принести в команду ауру уверенности, которая его окружает», – добавил Стив Керр . Главный тренер «Уорриорз» также высоко оценил участие новобранца в движении мяча.

«Голден Стэйт» победил «Чикаго » в дебютном матче Батлера со счетом 132:111.