Судьи отменили точное попадание под сирену Джамала Шэда в концовке игры с «Вашингтоном»

После просмотра повтора арбитры не засчитали точный бросок.

За 2,3 секунды до конца основного времени «Торонто » вводил мяч в игру из-за боковой линии. Защитник Джамал Шэд в проходе смог выполнить бросок, после которого мяч, обстучав дужки кольца, все-таки провалился в корзину под сирену. Игроки «Рэпторс» начали бурно праздновать победу.

Но после просмотра повтора судьи пришли к выводу, что Шэд не успел избавиться от мяча вовремя.

«Вашингтон » победил – 118:117.