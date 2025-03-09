Судьи отменили точное попадание под сирену Джамала Шэда в концовке игры с «Вашингтоном»
После просмотра повтора арбитры не засчитали точный бросок.
За 2,3 секунды до конца основного времени «Торонто» вводил мяч в игру из-за боковой линии. Защитник Джамал Шэд в проходе смог выполнить бросок, после которого мяч, обстучав дужки кольца, все-таки провалился в корзину под сирену. Игроки «Рэпторс» начали бурно праздновать победу.
Но после просмотра повтора судьи пришли к выводу, что Шэд не успел избавиться от мяча вовремя.
«Вашингтон» победил – 118:117.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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