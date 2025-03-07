Трэй Янг восьмой раз за сезон набрал минимум 20+15
Результативная игра лидера «Хоукс» помогла его команде одержать победу.
Звездный защитник «Атланты» провел на площадке 35 минут, набрав 22 очка (7 из 17 с игры, 1 из 5 из-за дуги), 16 передач, 3 подбора при 1 потере.
Встреча с «Индианой» стала для Янга восьмой игрой в сезоне, когда он смог набрать минимум 20 очков и 15 передач.
Со стороны «Пэйсерс» выделялся форвард Паскаль Сиакам, набравший 35 очков (12 из 18 с игры, 3 из 5 из-за дуги), 9 подборов и 3 передачи.
«Хоукс» выиграли – 124:118 и занимают 8-е место в Восточной конференции.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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