Бросок Джейлена Брансона стал решающим в овертайме матча против «Атланты»
«Нью-Йорк» справился с «Хоукс» в овертайме (149:148).
Решающими стали 2 очка Джейлена Брансона в результате броска через Дайсона Дэниэлса в последнем владении «Никс».
На счету разыгрывающего 36 очков и 8 передач (13 из 21 с игры, 3 из 7 из-за дуги).
Центровой Карл-Энтони Таунс набрал 44 очка и 10 подборов (14 из 25 с игры, 7 из 10 из-за дуги).
Со стороны соперника отличился разыгрывающий Трэй Янг. В его активе 38 очков и 19 передач (11 из 29 с игры, 4 из 11 из-за дуги).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем