Бросок Джейлена Брансона стал решающим в овертайме матча против «Атланты»

«Нью-Йорк» справился с «Хоукс» в овертайме (149:148).

Решающими стали 2 очка Джейлена Брансона в результате броска через Дайсона Дэниэлса в последнем владении «Никс».

На счету разыгрывающего 36 очков и 8 передач (13 из 21 с игры, 3 из 7 из-за дуги).

Центровой Карл-Энтони Таунс набрал 44 очка и 10 подборов (14 из 25 с игры, 7 из 10 из-за дуги).

Со стороны соперника отличился разыгрывающий Трэй Янг . В его активе 38 очков и 19 передач (11 из 29 с игры, 4 из 11 из-за дуги).