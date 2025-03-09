Бросок Дрэймонда Грина стал решающим в матче с «Детройтом»

Форвард «Голден Стэйт» реализовал ключевой трехочковый .

Дрэймонд Грин остался один под 45 градусов на трехочковой линии за 35 секунд до финальной сирены и выбросил дальнюю попытку при «-1» у «Уорриорс».

После этого «Голден Стэйт» уже не отпускал лидерство и победил 115:110.

За 31 минуту на паркете Грин набрал 12 очков, 9 подборов, 7 передач, 3 перехвата и 1 блок. У него 2 из 5 из-за дуги.