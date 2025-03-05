«Торонто» подпишет Колина Каслтона на 10 дней

«Торонто» подпишет 10-дневный контракт с Колином Каслтоном.

Центровой (24 года, 208 см) провел в нынешнем сезоне 10 матчей за «Мемфис» на двустороннем контракте, набирая 1,4 очка и 1,1 подбора в среднем за встречу.

В прошлом сезоне Каслтон был в составе «Лейкерс».