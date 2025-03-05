«Торонто» подпишет Колина Каслтона на 10 дней
«Торонто» подпишет 10-дневный контракт с Колином Каслтоном.
Центровой (24 года, 208 см) провел в нынешнем сезоне 10 матчей за «Мемфис» на двустороннем контракте, набирая 1,4 очка и 1,1 подбора в среднем за встречу.
В прошлом сезоне Каслтон был в составе «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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