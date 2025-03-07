Брэндон Ингрэм пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы голеностопа

Брэндон Ингрэм продолжает восстановление.

Форвард перешел в «Торонто » в прошедшее трансферное окно и подписал продление на 3 года и 120 миллионов долларов.

Ингрэм проходит реабилитацию после серьезной травмы левого голеностопа. Форвард наращивает активность, но все еще проводит только индивидуальные тренировки.

Баскетболист пройдет следующее обследование через 2 недели.