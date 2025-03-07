Брэндон Ингрэм пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы голеностопа
Брэндон Ингрэм продолжает восстановление.
Форвард перешел в «Торонто» в прошедшее трансферное окно и подписал продление на 3 года и 120 миллионов долларов.
Ингрэм проходит реабилитацию после серьезной травмы левого голеностопа. Форвард наращивает активность, но все еще проводит только индивидуальные тренировки.
Баскетболист пройдет следующее обследование через 2 недели.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоша Левенберга
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