Участие Джексона Хэйса в матче с «Бостоном» под вопросом, Руи Хатимура продолжает восстановление
Проблемы «Лейкерс» с передней линией обострились перед игрой против «Селтикс».
Центровой Джексон Хэйс может пропустить встречу из-за ушиба правого колена. Его участие в матче под вопросом.
Форвард Руи Хатимура продолжает лечение тендинита левого коленного сустава.
Разыгрывающий Лука Дончич (ушиб правого колена) и форвард Леброн Джеймс (левая стопа) скорее всего выйдут на площадку.
Со стороны «Бостона» под вопросом участие форварда Сэма Хаузера (правый голеностоп), защитника Дрю Холидэя (палец правой руки) и центрового Кристапса Порзингиса (заболевание).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэниела Старкэнда
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