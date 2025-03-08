Кайри Ирвинг: «Слишком много игрового времени или я просто потерял равновесие?»
Кайри Ирвинг саркастически ответил на мнения обозревателей.
В прессе активно высказывается мнение о связи большой нагрузки на игрока и разрыва передней крестообразной связки левого колена.
Разыгрывающий «Далласа» высказался на этот счет, выложив фотографию инцидента.
«Слишком много игрового времени или все-таки меня просто заставили потерять равновесие?» – написал баскетболист.
Ранее главный тренер Джейсон Кидд уже настаивал на том, что травма защитника полностью является следствием несчастного случая.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Мистретты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости