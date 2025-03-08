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Кайри Ирвинг: «Слишком много игрового времени или я просто потерял равновесие?»

Кайри Ирвинг саркастически ответил на мнения обозревателей.

В прессе активно высказывается мнение о связи большой нагрузки на игрока и разрыва передней крестообразной связки левого колена.

Разыгрывающий «Далласа» высказался на этот счет, выложив фотографию инцидента.

«Слишком много игрового времени или все-таки меня просто заставили потерять равновесие?» – написал баскетболист.

Ранее главный тренер Джейсон Кидд уже настаивал на том, что травма защитника полностью является следствием несчастного случая.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Мистретты
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