Форвард «Далласа» Оливье-Максанс Проспер получил травму

Проспер серьезно травмировал правое запястье.

Если ему потребуется операция, то принимать дальнейшее участие в сезоне он не сможет

24-й пик драфта-2023 стал получать больше игрового времени, набирая в среднем 5,9 очка и 3,1 подбора за 16 минут на площадке в последних 24 играх.

Помимо Проспера, еще 6 игроков основного состава «Маверикс» не могут помочь своей команде: Энтони Дэвис , Дэниэл Гэффорд, Дерек Лайвли, Пи Джей Вашингтон, Кайри Ирвинг , Джейден Харди.

Форвард Калеб Мартин восстановился после травмы бедра и принял участие в сегодняшней игре с «Мемфисом».