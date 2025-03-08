Форвард «Далласа» Оливье-Максанс Проспер получил травму
Проспер серьезно травмировал правое запястье.
Если ему потребуется операция, то принимать дальнейшее участие в сезоне он не сможет
24-й пик драфта-2023 стал получать больше игрового времени, набирая в среднем 5,9 очка и 3,1 подбора за 16 минут на площадке в последних 24 играх.
Помимо Проспера, еще 6 игроков основного состава «Маверикс» не могут помочь своей команде: Энтони Дэвис, Дэниэл Гэффорд, Дерек Лайвли, Пи Джей Вашингтон, Кайри Ирвинг, Джейден Харди.
Форвард Калеб Мартин восстановился после травмы бедра и принял участие в сегодняшней игре с «Мемфисом».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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