Джейсон Кидд: «У нас нет первой опции в атаке, все усилия будут командными»
Джейсон Кидд прокомментировал состояние «Мэверикс».
«У нас нет первой опции, все усилия будут командными. Все будут касаться мяча, а бросать будет открытый. У нас нет первого номера или второго, мы по другому организованы, командно.
Мы не будем строить владения вокруг одного баскетболиста. Клэй Томпсон – один из лучших, будущий член Зала славы, но нам придется всем нужно поработать, ставить заслоны создавать ему возможности», – заключил главный тренер «Далласа».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
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