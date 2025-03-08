Джейсон Кидд: «У нас нет первой опции в атаке, все усилия будут командными»

Джейсон Кидд прокомментировал состояние «Мэверикс».

«У нас нет первой опции, все усилия будут командными. Все будут касаться мяча, а бросать будет открытый. У нас нет первого номера или второго, мы по другому организованы, командно.

Мы не будем строить владения вокруг одного баскетболиста. Клэй Томпсон – один из лучших, будущий член Зала славы, но нам придется всем нужно поработать, ставить заслоны создавать ему возможности», – заключил главный тренер «Далласа ».