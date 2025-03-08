Си Джей Макколлум о «Финале четырех» Евролиги: «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Монако», а победит «Фенербахче»

Си Джей Макколлум спрогнозировал «Финал четырех» Евролиги.

Брат защитника «Пеликанс» Эррик выступает за турецкий «Фенербахче».

«Он играл в разных ситуациях по всему земному шару. Будет счастлив побороться за титул. С нетерпением ожидаю этого.

«Фенер» должен победить. «Олимпиакос», «Фенербахче», «Панатинаикос» и один теневой претендент. Выбираю моих братанов Даниэля Тайса и Майка Джеймса, так что «Монако». Но «Фенер» победит.

У них отличный тренер, превосходная команда, Уэйд Болдуин возвращается, Хэйс-Дэвис, отличная защита, хорошая передняя линия и мой брат», – заключил Макколлум.