Си Джей Макколлум о «Финале четырех» Евролиги: «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Монако», а победит «Фенербахче»
Си Джей Макколлум спрогнозировал «Финал четырех» Евролиги.
Брат защитника «Пеликанс» Эррик выступает за турецкий «Фенербахче».
«Он играл в разных ситуациях по всему земному шару. Будет счастлив побороться за титул. С нетерпением ожидаю этого.
«Фенер» должен победить. «Олимпиакос», «Фенербахче», «Панатинаикос» и один теневой претендент. Выбираю моих братанов Даниэля Тайса и Майка Джеймса, так что «Монако». Но «Фенер» победит.
У них отличный тренер, превосходная команда, Уэйд Болдуин возвращается, Хэйс-Дэвис, отличная защита, хорошая передняя линия и мой брат», – заключил Макколлум.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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