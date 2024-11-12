  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евролига. 25 очков Петрушева помогли «Црвене Звезде» победить в гостях «Монако», «Панатинаикос» играет с тель-авивским «Маккаби» и другие матчи
Live
6

Евролига. 25 очков Петрушева помогли «Црвене Звезде» победить в гостях «Монако», «Панатинаикос» играет с тель-авивским «Маккаби» и другие матчи

Сегодня пройдут семь матчей регулярного чемпионата Евролиги.

25 очков Петрушева помогли сербской «Црвене Звезде» победить в гостях «Монако» и возглавить турнирную таблицу, греческий «Панатинаикос» встречается с израильским «Маккаби Тель-Авив».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 7-2, Жальгирис Литва – 6-2, Барселона Испания – 6-2, Бавария Германия – 6-3, Панатинаикос Греция – 5-3,  Париж Франция – 5-3, Олимпиакос Греция – 5-3, Монако – 5-4, Црвена Звезда Сербия – 5-4, Баскония Испания – 4-4, Анадолу Эфес Турция – 4-4,  Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-5, Реал Испания – 3-5, Милан Италия – 3-5, Виллербан Франция – 2-6, Партизан Сербия – 2-6, Виртус Италия – 2-6, Альба Германия – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
logoФенербахче
logoМаккаби Тель-Авив
logoОлимпиакос
logoПанатинаикос
logoБаскония
logoАльба
logoЦрвена Звезда
logoРеал
logoМилан
logoВиртус
logoАСВЕЛ Виллербан
logoБавария
logoМонако
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. 42 очка Фурнье и Везенкова помогли «Олимпиакосу» одолеть «Панатинаикос», «Барселона» победила «Басконию» и другие результаты
158 ноября, 21:35
Евролига. «Барселона» в гостях переиграла «Анадолу Эфес» и возглавила таблицу, «Олимпиакос» победил «Реал» и другие результаты
2429 октября, 21:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Еврокубок. «Гамбург» разгромил «Арис», «Валенсия» разобралась с «Цедевитой-Олимпией» и другие результаты
211 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» примет «Даллас», «Филадельфия» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи
1129 минут назад
Джейсон Тейтум готов инвестировать в новую команду WNBA в Сент-Луисе
сегодня, 20:22
Тайрон Лю: «Гилджес-Александер во многом напоминает таких великих игроков, как Майкл Джордан»
2сегодня, 19:40
Клэй Томпсон о переходе в «Даллас»: «Он омолодил меня и сделал то, что было нужно для моего психологического состояния и моей карьеры»
3сегодня, 19:13
Количество травм в НБА выросло на 35% по сравнению с прошлым сезоном
5сегодня, 18:59
Эксперт Сэм Весени о Егоре Демине: «На данный момент я вижу его как минимум в Топ-5 драфта»
2сегодня, 18:44
«Я боюсь за свою жизнь каждый день». Кайл Синглер опубликовал тревожное видео
8сегодня, 18:15Видео
«Это повысило бы рейтинги». Демаркус Казинс предложил ввести в НБА 2-минутные бои
12сегодня, 17:35
Хосе Альварадо выбыл на 6 недель из-за травмы задней поверхности бедра
4сегодня, 17:09
Ко всем новостям
Последние новости
Cаша Обрадович после поражения от «Црвены Звезды»: «Это позор»
14 минут назад
Представлен новый мяч для Кубка НБА
32 минуты назадВидео
Кристиан Вуд пропустит как минимум еще один месяц из-за боли в колене
147 минут назад
«Если кайфанешь от игры, то продолжай, нет – заканчивай играть». Виталий Фридзон дал совет Артему Дзюбе при переходе в «Акрон»
сегодня, 20:08
Мишель Бидл: «Ставлю доллар на то, что Дрэймонд Грин сегодня получит технический»
1сегодня, 19:58
Сэм Деккер подписал краткосрочный контракт с «Ховентудом»
сегодня, 19:20
Рик Карлайл: «Дженни Бусек может стать первой женщиной-главным тренером в НБА»
2сегодня, 17:52
Шэй Гилджес-Александер о 45 очках: «Ничего особенного. Должен был набрать больше»
сегодня, 16:04
Андрей Кириленко: «Cборная России проведет сбор с 18 до 21 ноября»
сегодня, 15:22
Рик Карлайл: «Майлз Тернер слушает все: от рэпа до R&amp;B, кантри и даже Тейлор Свифт»
3сегодня, 14:56