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Си Джей Макколум: «Мечтаю сыграть вместе с братом в Европе»

Макколлум рассказал о планах когда-нибудь сыграть вместе с братом.

«Совершенно точно. Я хотел бы поиграть в Европе. У меня были мечты, цели, стремления сыграть вместе с братом в Европе однажды. Ему 37, мне 33, у меня еще есть дела в НБА, так что ему придется немного продлить карьеру.

Но все зависит от семьи. У меня есть дети, они растут. Моя жена – стоматолог. Очень много факторов влияют на нашу жизнь, но, если все пойдет как должно, я был бы рад такой возможности.

Я видел, как мой брат играет в Турции, так что я уважаю турецкий баскетбол, был в Стамбуле много раз, и в азиатском районе, и в европейском тоже, исследовал все без навигатора. Люблю Сербию, очень уважаю ее, смотрю их баскетбол, особенно дерби. Был в Испании. Так что есть места, в которых хотелось бы побывать, не важно, как игроку или просто так», – сказал Макколлум.

Когда защитника «Нового Орлеана» спросили, кто выиграет Евролигу, он назвал «Фенербахче». А в Финале четырех, по его мнению, будут участвовать еще «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Монако». 

Брат Си Джея Макколлума, Эррик Макколлум, выступает за «Фенербахче».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Novibet
logoСи Джей Макколлум
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПанатинаикос
logoОлимпиакос
logoМонако
logoФенербахче
Эррик Макколлум
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