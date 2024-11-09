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Евролига. 42 очка Фурнье и Везенкова помогли «Олимпиакосу» одолеть «Панатинаикос», «Барселона» победила «Басконию» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

В греческом дерби «Панатинаикос» уступил «Олимпиакосу». 42 очка набрали Эван Фурнье и Александар Везенков. В противостоянии испанских клубов «Барселона» дома обыграла «Басконию».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Жальгирис Литва – 6-2, Бавария Германия – 6-2, Барселона Испания – 5-2, Панатинаикос Греция – 5-2, Фенербахче Турция – 5-2, Париж Франция – 5-3, Баскония Испания – 4-3, Монако – 4-3, Анадолу Эфес Турция – 4-3, Олимпиакос Греция – 4-3, Црвена Звезда Сербия – 4-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-4, Реал Испания – 3-5, Милан Италия – 3-5, Виллербан Франция – 2-5, Партизан Сербия – 2-6, Виртус Италия – 1-6, Альба Германия – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
logoФенербахче
logoМаккаби Тель-Авив
logoОлимпиакос
logoПанатинаикос
logoБаскония
logoБарселона
logoВиртус
logoАСВЕЛ Виллербан
logoМонако
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