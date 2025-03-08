Энтони Дэвис: «Даллас потерял суперзвезду в лице Луки, но приобрел суперзвезду в моем»
Энтони Дэвис попробовал успокоить фанатов «Мэверикс».
Центровой перешел из «Лейкерс» в обмен на словенского разыгрывающего Луку Дончича.
«Понимаю, что весь город упал духом из-за истории с Лукой. Но вы же знаете, кто я такой на баскетбольной площадке. Я вхожу в список 75 лучших игроков всех времен. Хочу заверить фанатов «Далласа», что все нормально, я обо всем позабочусь.
Вы потеряли суперзвезду в лице Луки, но приобрели суперзвезду в моем», – заявил центровой в интервью.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Далласа»
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