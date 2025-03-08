Энтони Дэвис: «Даллас потерял суперзвезду в лице Луки, но приобрел суперзвезду в моем»

Энтони Дэвис попробовал успокоить фанатов «Мэверикс».

Центровой перешел из «Лейкерс » в обмен на словенского разыгрывающего Луку Дончича .

«Понимаю, что весь город упал духом из-за истории с Лукой. Но вы же знаете, кто я такой на баскетбольной площадке. Я вхожу в список 75 лучших игроков всех времен. Хочу заверить фанатов «Далласа », что все нормально, я обо всем позабочусь.

Вы потеряли суперзвезду в лице Луки, но приобрели суперзвезду в моем», – заявил центровой в интервью.