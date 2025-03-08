10

Энтони Дэвис: «Даллас потерял суперзвезду в лице Луки, но приобрел суперзвезду в моем»

Энтони Дэвис попробовал успокоить фанатов «Мэверикс».

Центровой перешел из «Лейкерс» в обмен на словенского разыгрывающего Луку Дончича.

«Понимаю, что весь город упал духом из-за истории с Лукой. Но вы же знаете, кто я такой на баскетбольной площадке. Я вхожу в список 75 лучших игроков всех времен. Хочу заверить фанатов «Далласа», что все нормально, я обо всем позабочусь.

Вы потеряли суперзвезду в лице Луки, но приобрели суперзвезду в моем», – заявил центровой в интервью.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Далласа»
logoЛука Дончич
logoДаллас
logoЛейкерс
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Роб Пелинка, должно быть, смеялся после каждого звонка». Нико Харрисон не находится под угрозой увольнения из «Далласа»
8вчера, 16:19
Стивен Эй Смит: «Вы понимаете, насколько Энтони Дэвису будет тяжело?»
74 марта, 08:11
Генменеджер НБА: «Лейкерс» уничтожили всех в этот дедлайн»
928 февраля, 15:24
Главные новости
Энтони Эдвардс лидирует по количеству трехочковых с ведения и их реализации
4 минуты назадФото
Си Джей Макколлум о «Финале четырех» Евролиги: «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Монако», а победит «Фенербахче»
15 минут назад
Том Тибодо: «Придется заменить Джейлена Брансона общими усилиями»
156 минут назад
Квентин Граймс: «Если бы не травмы, у «Сиксерс» был бы очень успешный сезон, уверен в этом после знакомства с командой»
сегодня, 13:38
«Это просто байки». Квентин Граймс отмахнулся от идеи о растренированности и лишнем весе Луки Дончича
4сегодня, 13:20
Кристиан Браун: «Никола Йокич сделал нечто невероятное, но все выглядело как его обычный матч»
2сегодня, 13:10
Джон Крочински: «Таунс не мягче, чем Батлер и Грин»
1сегодня, 11:50
Единая лига ВТБ. «Автодор» примет ЦСКА, МБА сыграет с «Самарой» и другие матчи
9сегодня, 11:40
Шэмс Чарания: «Высока вероятность, что Энтони Дэвис уже провел последнюю игру за «Даллас» в этом сезоне»
7сегодня, 11:20
Дюрэнт о Йокиче: «Великий игрок»
14сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
Ростислав Вергун: «Хочу отметить соперника, команда преобразилась, играет в качественный баскетбол»
35 минут назад
Карсен Эдвардс и Венсан Пуарье разделили награду MVP 28-го тура Евролиги
сегодня, 13:46Фото
Кармело Энтони: «Верю в «Кливленд»
1сегодня, 12:50
Си Джей Макколум: «Мечтаю сыграть вместе с братом в Европе»
сегодня, 12:09
Чемпионат Италии. «Кремона» сыграет с «Наполи»
сегодня, 11:37
Чемпионат Турции. «Дарушафака» сыграет с «Тюрк Телеком», «Галатасарай» встретится с «Каршиякой» и другие матчи
сегодня, 11:31
ACB. «Уникаха» – «Гранада», «Валенсия» примет «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 11:25
Чендлер Парсонс: «Харден – в одной компании с Леброном, Дюрэнтом и Карри»
3сегодня, 11:22
Дрэймонд Грин: «Лучший момент Карри – это победный против «Оклахомы»
2сегодня, 11:15
«Это навсегда мой дом». Расселл Уэстбрук инвестировал 10 млн в строительство футбольного стадиона в Оклахома-Сити
2сегодня, 11:03