Генменеджер НБА: «Лейкерс» уничтожили всех в этот дедлайн»

НБА до сих пор не пришла в себя после обмена Луки Дончича.

Менеджеры лиги поделились эмоциями с ESPN.

«Выиграли ли «Лейкерс» этот дедлайн? Они уничтожили всех в этот дедлайн», – признался генменеджер одного из клубов.

«Он все еще не в форме, но уже помогает Джексону Хэйсу выглядеть значительно лучше. Их будущее вырисовывается на глазах», – заключил управленец из Западной конференции.

Лука Дончич перешел в «Лейкерс» в результате обмена на Энтони Дэвиса, инициированного «Мэверикс».