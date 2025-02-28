Генменеджер НБА: «Лейкерс» уничтожили всех в этот дедлайн»
НБА до сих пор не пришла в себя после обмена Луки Дончича.
Менеджеры лиги поделились эмоциями с ESPN.
«Выиграли ли «Лейкерс» этот дедлайн? Они уничтожили всех в этот дедлайн», – признался генменеджер одного из клубов.
«Он все еще не в форме, но уже помогает Джексону Хэйсу выглядеть значительно лучше. Их будущее вырисовывается на глазах», – заключил управленец из Западной конференции.
Лука Дончич перешел в «Лейкерс» в результате обмена на Энтони Дэвиса, инициированного «Мэверикс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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